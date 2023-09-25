Умер народный депутат Андрей Иванчук

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Верховной Рады Руслана Стефанчука.

"Ужасная новость. Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью. Вечная память!", - написал Стефанчук.

О причине смерти пока неизвестно.

Что известно о Иванчуке

Андрей Иванчук впервые в парламент он попал в 2012 году по списку партии "Батькивщина". На внеочередных выборах 2014 года он баллотировался в Верховную Раду уже от партии "Народный фронт" Арсения Яценюка.

В 2019 году Иванчук был избран в Верховную Раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец. Состоял в составе депутатской группы "Доверие", возглавлял подкомитет по вопросам банковской деятельности, монетарной стабильности, взаимодействия с Национальным банком Украины и защиты прав потребителей финансовых услуг Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Родился Андрей Иванчук 16 июня 1973 в Ивано-Франковске, ему было 50 лет.