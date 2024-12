Помер молодший брат прем’єра Британії Нік Стармер

Як пише видання, Нік мирно помер у другій половині дня 26 грудня після боротьби з раком. Зазначається, що прем'єр Британії Кір Стармер віддав данину пам'яті своєму братові, назвавши його "чудовою людиною".

"Він зустрічав усі виклики, які кидало йому життя, з мужністю і добрим гумором. Нам буде його дуже не вистачати", - сказав Стармер.

За даними Reuters, що у прем'єра Британії було четверо братів і сестер. При цьому сам прем'єр у дитинстві бився з кожним, хто знущався над його братом.

Sir Keir Starmer has paid tribute to his brother Nick who died on Boxing Day aged 60 after suffering from cancer.



