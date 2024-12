Умер младший брат премьера Британии Ник Стармер

Как пишет издание, Ник мирно скончался во второй половине дня 26 декабря после борьбы с раком. Отмечается, что премьер Британии Кир Стармер отдал дань памяти своему брату, назвав его "замечательным человеком".

"Он встречал все вызовы, которые бросала ему жизнь, с мужеством и добрым юмором. Нам будет его очень не хватать", - сказал Стармер.

По данным Reuters, что у премьера Британии было четверо братьев и сестер. При этом сам премьер в детстве дрался с каждым, кто издевался над его братом.

Sir Keir Starmer has paid tribute to his brother Nick who died on Boxing Day aged 60 after suffering from cancer.



