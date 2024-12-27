Умер младший брат премьера Британии Ник Стармер
В возрасте 60 лет умер младший брат премьер-министра Великобритании Кира Стармера Ник. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет издание, Ник мирно скончался во второй половине дня 26 декабря после борьбы с раком. Отмечается, что премьер Британии Кир Стармер отдал дань памяти своему брату, назвав его "замечательным человеком".
"Он встречал все вызовы, которые бросала ему жизнь, с мужеством и добрым юмором. Нам будет его очень не хватать", - сказал Стармер.
По данным Reuters, что у премьера Британии было четверо братьев и сестер. При этом сам премьер в детстве дрался с каждым, кто издевался над его братом.
Sir Keir Starmer has paid tribute to his brother Nick who died on Boxing Day aged 60 after suffering from cancer.— The Telegraph (@Telegraph) December 27, 2024
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