Помер легендарний тренер Свен-Йоран Еріксон

Яка причина смерті Свен-Йорана Еріксона

Причиною смерті легендарного футбольного менеджера стала онкологія - у Ерікссона був рак підшлункової залози.

На початку 2024-го він заявив, що йому залишилося жити лише рік "у найкращому випадку".

Свен-Йоран Еріксон (фото: Getty Images)

Повідомляється, що швед помер вранці 26 серпня у себе вдома поблизу містечка Сунне "в оточенні сім'ї": доньки, сина з дружиною, онукою та іншими близькими родичами.

Зазначимо, що наприкінці документального фільму Amazon Prime "Свен", який вийшов нещодавно, тренер висловлює віру в те, що його запам’ятають як "хорошу людину".

"Сподіваюся, ви запам’ятаєте мене як позитивного хлопця, який намагається робити все, що він може... Не шкодуйте, посміхніться. Дякую вам за все: тренерам, гравцям, вболівальникам. Це було фантастично! Бережіть себе і дбайте про своє життя. І живіть ним. До побачення", - говорить Еріксон наприкінці стрічки.

Йому було 76 років.

Чим прославився Свен-Йоран Еріксон

Ерікссон народився 5 лютого 1948 року.

Після завершення кар'єри гравця у віці 27 років він розпочав свою кар'єру менеджера в "Дегерфорсі", а потім приєднався до іншого шведського клубу "Гетеборг", з яким виграв титул чемпіона Швеції, два Кубка Швеції та Кубок УЄФА 1982 року.

Після цього він працював з іншими грандами європейського футболу. Серед них португальська "Бенфіка", італійські "Рома", "Фіорентина", "Сампдорія" та "Лаціо", з якими здобув багато національних титулів.

Свен-Йоран Еріксон (фото: svengoraneriksson.com)

Але одним з найвідоміших етапів його кар'єри була робота зі збірною Англії в період з 2001 по 2006 роки. Еріксон став першим іноземним тренером в історії цієї команди, а також вивів "Трьох левів" до стадії чвертьфіналу на двох Чемпіонатах світу та Євро.

До речі, одного разу скандинав зустрівся зі збірною України. На чолі Англії він розбив "синьо-жовтих" у серпні 2004-го в товариському матчі. У складі "Трьох левів" тоді забили Бекхем, Оуен і Райт-Філліпс. Українці відповісти так і не спромоглися.

Свен-Йоран Еріксон і Девід Бекхем (фото: svengoraneriksson.com)

Згодом він тренував Мексику, Кот-д’Івуар, а також англійські клуби "Манчестер Сіті" та "Лестер".

Останнім місцем роботи Еріксона був шведський клуб "Карлстад", де він обіймав посаду спортивного директора до лютого 2023 року.

Свен-Йоран Еріксон (фото: Getty Images)

Ерікссон був одним з найвідоміших тренерів свого покоління. Його тактика, стратегії та вміння працювати з футболістами вплинули на розвиток футболу в цілому.

Його ім'я завжди буде пов'язане з історією футболу, і він залишиться в пам'яті багатьох як талановитий тренер і справжній лідер.

Свен-Йоран Еріксон (фото: Getty Images)