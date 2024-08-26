Умер легендарный тренер Свен-Йоран Эрикссон

Какова причина смерти Свен-Йорана Эрикссона

Причиной смерти легендарного футбольного менеджера стала онкология - у Эрикссона был рак поджелудочной железы.

В начале 2024-го он заявил, что ему осталось жить только год "в лучшем случае".

Свен-Йоран Эрикссон (фото: Getty Images)

Сообщается, что швед скончался утром 26 августа у себя дома вблизи городка Суннэ "в окружении семьи": дочери, сына с женой, внучкой и другими родственниками.

Отметим, что в конце вышедшего недавно документального фильма Amazon Prime "Свен" тренер выражает веру в то, что его запомнят как "хорошего человека".

"Надеюсь, вы запомните меня как положительного парня, который пытается делать все, что он может... Не жалейте, улыбнитесь. Спасибо вам за все: тренерам, игрокам, болельщикам. Это было фантастически! Берегите себя и заботьтесь о своей жизни. И живите ее. До свидания", - говорит он в фильме.

Ему было 76 лет.

Чем прославился Свен-Йоран Эрикссон

Эриксссон родился 5 февраля 1948 года.

После окончания карьеры игрока в возрасте 27 лет он начал свою карьеру менеджера в "Дегерфорсе", а затем присоединился к другому шведскому клубу "Гетеборг", с которым выиграл титул чемпиона Швеции, два Кубка Швеции и Кубок УЕФА в 1982 году.

После этого работал с другими грандами европейского футбола. Среди них португальская "Бенфика", итальянские "Рома", "Фиорентина", "Сампдория" и "Лацио", с которыми завоевал немало национальных титулов.

Свен-Йоран Эрикссон (фото: svengoraneriksson.com)

Но одним из известнейших этапов его карьеры была работа со сборной Англии в период с 2001 по 2006 годы. Эрикссон стал первым иностранным тренером в истории этой команды, а также вывел "Трех львов" в стадию четвертьфинала на двух Чемпионатах мира и Евро.

Кстати, однажды скандинав встретился со сборной Украины. Во главе Англии он разбил "сине-желтых" в августе 2004-го в товарищеском матче. В составе "Трех львов" тогда забили Бекхэм, Оуэн и Райт-Филлипс. Украинцы ответить так и не смогли.

Свен-Йоран Эрикссон и Дэвид Бекхэм (фото: svengoraneriksson.com)

Впоследствии он тренировал Мексику, Кот-д'Ивуар, а также английские клубы "Манчестер Сити" и "Лестер".

Последним местом работы Эриксона был шведский клуб "Карлстад", где он занимал должность спортивного директора до февраля 2023 года.

Свен-Йоран Эрикссон (фото: Getty Images)

Эрикссон был одним из самых известных тренеров своего поколения. Его тактика, стратегия и умение работать с футболистами повлияли на развитие футбола в целом.

Его имя всегда будет связано с историей футбола, и он останется в памяти многих как талантливый тренер и настоящий лидер.

Свен-Йоран Эриксон (фото: Getty Images)