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Помер колишній капітан "Шахтаря": грав за команду 11 сезонів

Фото: Олексій Дрозденко (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

15 грудня пішов у засвіти відомий гравець і тренер донецького "Шахтаря" Олексій Дрозденко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Facebook донецького клубу.

Дрозденко – вихованець донбаського футболу, розпочинав спортивний шлях у рідному містечку Чистякове. Потім грав за дубль "гірників", а в 1962 році дебютував у першій команді "Шахтаря".

Грав на позиції захисника. За 11 сезонів провів у складі донецького клубу 165 матчів. Тричі потрапляв до списку 33 найкращих футболістів УРСР. У 1971–1972 роках був капітаном "оранжево-чорних".

Після завершення кар'єри гравця  входив до тренерського штабу донеччан, а в жовтні-листопаді 1999 року був виконувачем обов'язків головного тренера. Потім працював у Дитячо-юнацькій школі та Академії "Шахтаря".

Також був тренером та спортивним директором донецького "Олімпіка". У 1997 році отримав відзнаку "Заслужений тренер України". Олексію Дрозденку було 83 роки.

Раніше "Динамо" приєдналось до "Шахтаря" в плей-офф Юнацької ліги УЄФА.

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