Умер бывший капитан "Шахтера": играл за команду 11 сезонов

Дрозденко - воспитанник донбасского футбола, начинал спортивный путь в родном городке Чистяково. Затем играл за дубль "горняков", а в 1962 году дебютировал в первой команде "Шахтера".

Играл на позиции защитника. За 11 сезонов провел в составе донецкого клуба 165 матчей. Трижды попадал в список 33 лучших футболистов УССР. В 1971-1972 годах был капитаном "оранжево-черных".

После завершения карьеры игрока входил в тренерский штаб донетчан, а в октябре-ноябре 1999 года был исполняющим обязанности главного тренера. Затем работал в Детско-юношеской школе и Академии "Шахтера".

Также был тренером и спортивным директором донецкого "Олимпика". В 1997 году получил звание "Заслуженный тренер Украины". Алексею Дрозденко было 83 года.