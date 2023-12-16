Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед

В возрасте 86 лет из жизни ушел эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Сабах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera .

"С большой печалью и скорбью мы - кувейтский народ, арабские и исламские нации и дружественные народы мира - оплакиваем покойного его высочество эмира шейха Навафа Аль Ахмада Аль Джабера Аль Сабаха, который отошел к своему господину, сегодня", - заявил министр Мухаммед Абдулла Аль Сабах.

В ноябре эмира госпитализировали из-за неотложной проблемы со здоровьем. Сейчас причины его смерти не раскрываются.

Что известно о Навафе аль-Ахмеде

Наваф аль-Ахмед принял присягу в сентябре 2020 года. Правительство назначило его новым эмиром после смерти сводного брата шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха в США в возрасте 91 года.

До того как стать эмиром, Наваф аль-Ахмед занимал различные должности на госслужбе. В частности был министром обороны, внутренних дел и заместителем премьера. В 2006 году получил титул наследного принца Кувейта.