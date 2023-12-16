ua en ru
Сб, 16 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед

Суббота 16 декабря 2023 12:53
UA EN RU
Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед Фото: Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Сабах, эмир Кувейта (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В возрасте 86 лет из жизни ушел эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Сабах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

"С большой печалью и скорбью мы - кувейтский народ, арабские и исламские нации и дружественные народы мира - оплакиваем покойного его высочество эмира шейха Навафа Аль Ахмада Аль Джабера Аль Сабаха, который отошел к своему господину, сегодня", - заявил министр Мухаммед Абдулла Аль Сабах.

В ноябре эмира госпитализировали из-за неотложной проблемы со здоровьем. Сейчас причины его смерти не раскрываются.

Что известно о Навафе аль-Ахмеде

Наваф аль-Ахмед принял присягу в сентябре 2020 года. Правительство назначило его новым эмиром после смерти сводного брата шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха в США в возрасте 91 года.

До того как стать эмиром, Наваф аль-Ахмед занимал различные должности на госслужбе. В частности был министром обороны, внутренних дел и заместителем премьера. В 2006 году получил титул наследного принца Кувейта.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно из жизни ушел экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. На момент смерти политику было 100 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кувейт
NEWS
Залужный планирует новое контрнаступление в следующем году, - Welt
Залужный планирует новое контрнаступление в следующем году, - Welt
DAILY
Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет