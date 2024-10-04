Помер екстренер збірної України та колишній президент Федерації футболу Анатолій Коньков

Як футболіст Коньков розпочав кар'єру в 1967 році у краматорському "Авангарді". З 1968-го до 1974-й роки виступав за донецький "Шахтар", звідки перейшов у "Динамо".

У складі київської команди він чотири рази ставав чемпіоном СРСР, а також вигравав Кубок СРСР, Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА. Був срібним призером чемпіонату Європи 1972 року та бронзовим призером Олімпіади-1976.

Після завершення кар'єри гравця, став тренером. Працював з сімферопольською "Таврією", донецьким "Шахтарем", пітерським "Зенітом", ФК "Миколаїв", алчевською "Сталлю", азербайджанським "Інтером", а також молодіжною та національною збірними України. З вересня 2012 року до 23 січня 2015 був президентом ФФУ.