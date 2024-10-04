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Умер экстренер сборной Украины и бывший президент Федерации футбола Анатолий Коньков

Фото: Анатолий Коньков (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

В пятницу, 4 октября, на 75 году жизни не стало известного футболиста, тренера и спортивного функционера Анатолия Конькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Как футболист Коньков начал карьеру в 1967 году в краматорском "Авангарде". С 1968-го по 1974-й годы выступал за донецкий "Шахтер", откуда перешел в "Динамо".

В составе киевской команды он четырежды становился чемпионом СССР, а также выигрывал Кубок СССР, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. Был серебряным призером чемпионата Европы 1972 года и бронзовым призером Олимпиады-1976.

После завершения карьеры игрока стал тренером. Работал с симферопольской "Таврией", донецким "Шахтером", российским "Зенитом", ФК "Николаев", алчевской "Сталью", азербайджанским "Интером".

В 1995 году Конькова назначили главным тренером сборной Украины. Под его руководством национальная команда сыграла семь матчей, в которых одержала три победы, четыре раза уступила и заняла четвертое место в отборе на ЧЕ-1996.

В сентябре 2012 года заменил на посту президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса. А в марте 2015-го уступил место главы Андрею Павелко.

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