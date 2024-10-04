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Помер екстренер збірної України та колишній президент Федерації футболу Анатолій Коньков

Київ, П'ятниця 04 жовтня 2024 17:24
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Помер екстренер збірної України та колишній президент Федерації футболу Анатолій Коньков Фото: Анатолій Коньков (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

У п'ятницю, 4 жовтня, на 75-му році життя не стало відомого футболіста, тренера та спортивного функціонера Анатолія Конькова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Як футболіст Коньков розпочав кар'єру в 1967 році у краматорському "Авангарді". З 1968-го до 1974-й роки виступав за донецький "Шахтар", звідки перейшов у "Динамо".

У складі київської команди він чотири рази ставав чемпіоном СРСР, а також вигравав Кубок СРСР, Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА. Був срібним призером чемпіонату Європи 1972 року та бронзовим призером Олімпіади-1976.

Після завершення кар'єри гравця, став тренером. Працював з сімферопольською "Таврією", донецьким "Шахтарем", пітерським "Зенітом", ФК "Миколаїв", алчевською "Сталлю", азербайджанським "Інтером", а також молодіжною та національною збірними України. З вересня 2012 року до 23 січня 2015 був президентом ФФУ.

Раніше підготували анонс вихідних у спорті: старт НХЛ, чемпіонський бій UFC і фінал футзального Мундіалю.

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