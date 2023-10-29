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Помер зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі

Фото: Меттью Перрі (twitter.com)
Автор: Владислав Прийменко

Американський актор, відомий за роллю в серіалі "Друзі", Меттью Перрі помер у віці 54 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TMZ.

За інформацією правоохоронних органів, актора знайшли у суботу у джакузі у власному будинку в районі Лос-Анджелеса. Співробітники служби екстреного реагування прибули на виклик про зупинку серця.

На місці не виявили наркотиків та слідів убивства.

Акторська кар'єра

Перрі найбільш відомий своєю роллю Чендлера Бінга у популярному ситкомі "Друзі", який тривав 10 сезонів. Він знявся у всіх 234 епізодах серіалу. "Друзі" були нагороджені Премією Гільдії кіноакторів США за найкращий акторський склад у комедійному серіалі.

Дебют в акторській кар'єрі відбувся 1987-1988 роках. Меттью грав роль Чезза Рассела у серіалі "Другий шанс". Після виходу перших 13 серій змінилися формат та назва шоу на "Хлопчаки є хлопчаки", а сюжет сфокусувався на пригодах Чезза та його друзів. Шоу протрималося в ефірі лише один сезон.

Перрі залишився в Лос-Анджелесі і отримав свою дебютну роль у повнометражному фільмі під назвою "Одна ніч із життя Джиммі Ріардона" (1988). У 1989 році він отримав гостьову роль у серіалі "Біль, що росте", в якому зіграв друга героїні Керол, який помер у лікарні від ран після автомобільної аварії, що настала в результаті нетверезого водіння.

Також актор знімався у телешоу, таких як "Біль на зріст", "Срібні ложки", "Чарльз". "Головний", "Сідней", "Беверлі-Хіллз, 90210", та багато інших.

У 2022 році Перрі написав автобіографічну книгу про зйомки серіалу "Друзі" - "Друзі, кохані та одна велика жахлива річ".

 

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