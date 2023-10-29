RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Умер звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри

Фото: Меттью Перри (twitter.com)
Автор: Владислав Прийменко

Американский актер, известный по роли в сериале "Друзья", Меттью Перри скончался в возрасте 54 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TMZ.

По информации правоохранительных органов, актера нашли в субботу в джакузи в собственном доме в районе Лос-Анджелеса. Сотрудники службы экстренного реагирования прибыли по вызову об остановке сердца.

На месте не обнаружили наркотиков и следов убийства.

Актерская карьера

Перри наиболее известен своей ролью Чендлера Бинга в популярном ситкоме "Друзья", который длился 10 сезонов. Он снялся во всех 234 эпизодах. "Друзья" были награждены Премией Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав в комедийном сериале.

Дебют в актерской карьере состоялся в 1987-1988 годах. Мэттью играл роль Чезза Рассела в сериале "Второй шанс". После выхода первых 13 серий изменились формат и название шоу на "Мальчишки есть мальчишки", а сюжет сфокусировался на приключениях Чезза и его друзей. Шоу продержалось в эфире только один сезон.

Перри остался в Лос-Анджелесе и получил свою дебютную роль в полнометражном фильме под названием "Одна ночь из жизни Джимми Риардона" (1988). В 1989 году он получил гостевую роль в сериале "Растущая боль", в котором сыграл друга героини Кэрол, который умер в больнице от ран после автомобильной аварии, наступившей в результате нетрезвого вождения.

Также актер снимался в телешоу, таких как  "Боль роста", "Серебряные ложки", "Чарльз". "Главный", "Сидней", "Беверли-Хиллз, 90210", и многие другие.

В 2022 году Перри написал автобиографическую книги о съёмках сериала "Друзья" - "Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь".

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News