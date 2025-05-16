UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Помер 26-річний актор і сапер Ярослав Швець: не змогли врятувати після поранення

Фото: Ярослав Швець помер внаслідок поранень на фронті (facebook.com/LeX0GeN)
Автор: Тетяна Веремєєва

Загинув 26-річний сапер і актор фільму "Редакція" Ярослав Швець. Він помер внаслідок отриманих на фронті поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення батька актора та колектив українського фільму "Редакція".

9 травня у німецькому Дортмунді помер 26-річний український захисник Ярослав Швець. За кілька днів до того, 2 травня, він зазнав важких поранень на фронті. Побратими оперативно евакуювали його до однієї з провідних клінік у Німеччині, але врятувати життя не вдалося.

Команда фільму "Редакція", в якому він зіграв епізодичну, але яскраву роль, розповіла, що за кадром Швець працював у бригаді піротехніків.

"Пам’ятаємо його як уважного, надійного, щирого і надзвичайно світлого хлопця… Дякуємо тобі, Ярославе, за працю, доброту і хоробрість", - йдеться в заяві кінокоманди.


Актор Ярослав Швець (фото: facebook.com/theeditorialoffice)

Батько загиблого написав, що вся родина й побратими сподівались на одужання.

"Здавалося, якщо доїхав - вилікують. Але не так все сталося. Пам’ятайте його - мій син віддав найцінніше, що мав", - йдеться в дописі батька.


Актор Ярослав Швець з батьком (фото: facebook.com/medved.rodgar)

Нагадаємо, 12 травня 2025 року на війні загинув український актор, шоумен і військовослужбовець Максим Неліпа. Його дружина Тамара зазначила, що загибель сталася під час виконання бойового завдання. Наразі триває слідство щодо обставин смерті.

РБК-Україна розповідало, чим відомий Максим Неліпа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВійськовийЗагинув