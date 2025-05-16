Умер 26-летний актер и сапер Ярослав Швец: не смогли спасти после ранения

9 мая в немецком Дортмунде умер 26-летний украинский защитник Ярослав Швец. За несколько дней до того, 2 мая, он получил тяжелые ранения на фронте. Побратимы оперативно эвакуировали его в одну из ведущих клиник в Германии, но спасти жизнь не удалось.

Команда фильма "Редакция", в котором он сыграл эпизодическую, но яркую роль, рассказала, что за кадром Швец работал в бригаде пиротехников.

"Помним его как внимательного, надежного, искреннего и чрезвычайно светлого парня... Спасибо тебе, Ярослав, за труд, доброту и храбрость", - говорится в заявлении кинокоманды.



Актер Ярослав Швец (фото: facebook.com/theeditorialoffice)

Отец погибшего написал, что вся семья и собратья надеялись на выздоровление.

"Казалось, если доехал - вылечат. Но не так все произошло. Помните его - мой сын отдал самое ценное, что имел", - говорится в заметке отца.



Актер Ярослав Швец с отцом (фото: facebook.com/medved.rodgar)