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Ползучая девальвация: что будет с курсом гривны к доллару

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Украина, Среда 01 июня 2022 14:09
Ползучая девальвация: что будет с курсом гривны к доллару Фото: курс доллара к гривне будет расти в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Гривна из-за войны испытывает фундаментальное девальвационное давление, и доллар обязательно подорожает. Курс 29,25 уже в прошлом, новый курс должен определить рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления экспертов во время круглого стола "Что будет с курсом гривны", проведенного "Финансовым клубом".

Ползучая девальвация

"У нас война. У нас есть фундаментальное давление на курс. Это и снижение экспорта, и отток капитала", - сказал эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Евгений Дубогрыз.

По его словам, самое главное, это ожидания - девальвационные и инфляционные. "Когда экономически активное население и бизнес ожидают, что доллар будет расти, а гривна падать, то доллар будет расти, а гривна будет падать, даже если с импортом, экспортом и всем остальным будет все в порядке", - считает он.

Он считает, что Украина столкнется с "ползучей девальвацией". "Даже если НБУ будет это сглаживать, все равно давление на гривну есть, потому что у нас война, проблемы с экспортом, проблема с тем, что мы недополучаем средства от наших партнеров в объеме, который нам позарез нужен. У нас идет эмиссия гривны. Она небольшая, не влияет на инфляцию прямо, но влияет на инфляционные и девальвационные ожидания", - заявил эксперт.

Курс 29,25 - уже в прошлом

"Курс 29,25 грн/доллар при нынешнем состоянии экономики - это, в принципе, прошлое. И рано или поздно он должен адаптироваться к новым требованиям", - заявил начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов.

По его словам, на каком уровне должен быть новый курс - дискуссионный вопрос. "Это вопрос стратегии НБУ. Очень много призывов, что курс нужно изменить, вероятнее всего, в сторону девальвации. Но кто должен определять, какой новый уровень удовлетворит всех? Нужно вводить рыночные ориентиры. И либерализация наличного курса является первым шагом к определению нового курса, который будет равновесным в экономике Украины", - сказал Блинов.

Напомним, НБУ с начала войны зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 и изначально запретил продажу валюты населению. С 14 апреля НБУ разрешил банкам возобновить продажу, однако банки могут продавать только валюту, которую они ранее купили у населения.

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