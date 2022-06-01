Повзуча девальвація: що буде з курсом гривні до долара

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви експертів під час круглого столу " Що буде з курсом гривні ", проведеного "Фінансовим клубом".

Повзуча девальвація

"У нас війна. У нас є фундаментальний тиск на курс. Це і зниження експорту, і відтік капіталу", - сказав експерт Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Євген Дубогриз.

За його словами, найголовніше, це очікування - девальваційні та інфляційні. " Коли економічно активне населення і бізнес очікують, що долар буде зростати, а гривня падати, то долар зростатиме, а гривня падатиме, навіть якщо з імпортом, експортом та всім іншим буде все гаразд", - вважає він.

Він вважає, що Україна зіткнеться з "повзучою девальвацією". "Навіть якщо НБУ буде це згладжувати, все одно тиск на гривню є, бо в нас війна, проблеми з експортом, проблема з тим, що ми недоотримуємо кошти від наших партнерів в обсязі, який нам конче потрібен. В нас іде емісія гривні. Вона невелика, не впливає на інфляцію прямо, але впливає на інфляційні та девальваційні очікування", - заявив експерт.

Курс 29,25 - вже в минулому

"Курс 29,25 грн/долар за нинішнього стану економіки - це, в принципі, минуле. І рано чи пізно він має адаптуватися до нових вимог", - заявив начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Олексій Блінов.

За його словами, на якому рівні має бути новий курс - дискусійне питання. "Це питання стратегії НБУ. Дуже багато закликів, що курс потрібно змінити, найвірогідніше, в бік девальвації. Але хто має визначати, який новий рівень задовольнить всіх? Потрібно запроваджувати ринкові орієнтири. І лібералізація готівкового курсу є першим кроком до визначення нового курсу, який буде рівноважним в економіці України", - сказав Блінов.