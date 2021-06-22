Не в пользу Украины. Хорватия обыграла Шотландию, Англия - Чехию: итоги группы D

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Хорватия - Шотландия 3:1

Влашич, 17, Модрич, 62, Перишич, 77 - Макгрегор, 42

Старт первой половины был за Шотландией, однако ближе к 10-й минуте Хорватия перехватила инициативу и выглядела, практически, до конца тайма предпочтительней. В итоге не особо удивительным было взятие ворот со стороны хорватов. Юранович навесил с правого фланга, Перишич скинул головой на Влашича, а тот, подработав, пробил из-под ног шотландских защитников в ближний угол - 1:0.

После этого игра была полностью в ногах хорватов, а шотландцы, по сути, не могли организовать ни одной толковой атаки. Вплоть до 42-й минуты. Шотландцы убежали в быструю атаку, после двух подач с флангов мяч отскочил на линию штрафной к Макгрегору, который сходу выстрелил точно в нижний угол Ливаковича - 1:1.

На перерыв команды ушли при ничейном счете, который не устраивал никого из них. Зато очень даже подходил Украине - если бы Хорватия и Шотландия расписали ничью, то украинцы проходили бы в 1/8 финала как одна из четырех лучших третьих команд.

Но с ничьей мириться, в первую очередь, хорваты не хотели. И уже со старта второй половины побежали забивать. В первые 10 минут Хорватия имела два хороших момента, но и Гвардиол, и Перишич реализовать их не смогли. Шотландия ответила не менее остро, но Макгинн после подачи в штрафную с нескольких метров не смог как следует попасть по мячу.

А затем шедевральный гол забил Модрич. Ковачич откатил мяч на линию штрафной, а капитан хорватской сборной с лету шведой отправил мяч почти в девятку ворот Шотландии - 2:1.

Сняли все вопросы в матче хорваты на 77-й минуты. Модрич подал на ближнюю штангу с углового, где Перишич головой переправил мяч от дальней штанги в ворота - 3:1.

Чехия - Англия 0:1

Стерлинг, 12

Обе сборные на очный поединок выходили уже в статусе участников 1/8 финала Евро. Единственный вопрос оставался, кто с какого места выйдет из группы. Победа любой из сборных гарантировала первую строчку и выход на сборную, занявшую второе место в группе F (пока это место занимает Германия). Второе место этой группы встретится со второй командой группы E (пока Словакия).

Англичане, видимо, решили не искать себе, возможно, более предпочтительный вариант в виде образной Словакии, и уже на старте поединка вышли вперед. Грилиш получил мяч на левом фланге в штрафной и идеально навесил точно на голову Стерлингу. Тому оставалось лишь с метра переправил мяч в сетку - 1:0.

Во второй команды голов не забивали.

В итоге Англия выходит в 1/8 финала с первого места, Хорватия - со второго, а Чехия - с третьего.