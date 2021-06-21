Дания и Бельгия вышли в плей-офф из группы B на Евро. Россия вылетела

Драма в группе B на Евро-2020 держалась до последнего. По итогам третьего тура из группы в плей-офф вышли сборные Бельгии и Дании. Финляндия спустилась на третье место, а Россия едет домой.

Материал подготовлен в рамках спецпроекта с БК Favbet.

Россия - Дания 1:4. Датчане заслуженно победили и получили путевку в плей-офф

Датская сборная очень достойно выглядела на протяжении всего группового этапа. В матче против Финляндии их сломила ситуация с Кристианом Эриксеном, Бельгия оказалась просто более сильной командой. Сегодня же Дании уже ничего не мешало и они сделали то, что должны были сделать - разгромить Россию.

Дания была лучше в течение всего матча на заполненном домашнем стадионе Паркен. И забивала Дания исключительно красиво. Первый гол забили в первом тайме. Забил Миккель Дамсгорд.

Во втором тайме блестящий гол забил защитник Андреас Кристенсен, который завершил полминуты мощного давления на защиту России вот этим ударом!

Сборная Дании победила 4:1 и благодаря поражения Финляндии от полурезервного состава Бельгии (0:2) прыгнула с последнего места на второе.

В 1/8 финала Дания сыграет против Уэльса. А победитель группы Бельгия ждет соперника из рейтинга третьих команд. Финляндия опустилась на третье место, у них соотношение забитых и пропущенных голов 1:3, а значит они уже уступают Украине в рейтинге третьих команд, четыре из которых тоже попадут в плей-офф.

А Россия с одной победой и плохим соотношением голов (2:7) отправляется отдыхать.