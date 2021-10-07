Пользователи Европы жалуются на сбой в работе Wikipedia

Пользователи пожаловались на сбой в работе онлайн-энциклопедии Wikipedia. Большинство из них не может зайти на сайт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Downdetector .

Согласно данным онлайн-платформы, 98% пользователей пожаловались на то, что им не удается зайти на сайт энциклопедии. Еще один процент сообщил о проблемах касаемо авторизации, а в остальных - не работает приложение.

На интерактивной карте сервиса отмечает, что проблемы с доступом к Wikipedia имеют пользователи восточной Европы, однако наибольшее количество "помех" наблюдается в столице России, в Беларуси и Финляндии.

Фото: сбой в работе Wikipedia (downdetector)

Последний раз сбои в работе Wikipedia наблюдались 26 июля.