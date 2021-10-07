ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Користувачі Європи скаржаться на збій в роботі Wikipedia

Новость на русском →
Четвер 07 жовтня 2021 20:45
Користувачі Європи скаржаться на збій в роботі Wikipedia Фото: користувачі Європи скаржаться на збій в роботі Wikipedia (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Користувачі поскаржились на збій в роботі онлайн-енциклопедії Wikipedia. Більшість з них не може зайти на сайт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Згідно з даними онлайн-платформи, 98% користувачів поскаржились на те, що їм не вдається зайти на сайт енциклопедії. Ще один відсоток повідомив про проблеми з авторизації, а в інших - не працює додаток.

На інтерактивній карті сервісу відзначає, що проблеми з доступом до Wikipedia мають користувачі східної Європи, однак найбільша кількість "перешкод" спостерігається в столиці Росії, в Білорусі й Фінляндії.

Користувачі Європи скаржаться на збій в роботі Wikipedia

Фото: збій в роботі Wikipedia (downdetector)

Востаннє збої в роботі Wikipedia спостерігалися 26 липня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інтернет Європа
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця