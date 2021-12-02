Пользование телефоном за рулем: какой штраф ждет водителей за нарушение
Патрульная полиция напомнила об ответственности за использование мобильного телефона за рулем. В случае нарушения водителей ждет штраф в размере 510 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.
"Напоминаем, во время управления транспортным средством запрещено пользоваться мобильными устройствами, держа их в руках. Ответственность за это правонарушение предусмотрена ст. 122 (нарушение ПДД) КуоАп в виде штрафа - 510 гривен", - говорится в сообщении.
В полиции рекомендуют гражданам остановиться в разрешенном месте в случае важных звонков.
"Если это не возможно - используйте специальную гарнитуру", - добавляют в сообщении.
Напомним, в Украине введены новые правила дорожного движения. Изменения начали действовать с 1 ноября.