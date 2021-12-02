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Пользование телефоном за рулем: какой штраф ждет водителей за нарушение

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Киев, Четверг 02 декабря 2021 13:27
Пользование телефоном за рулем: какой штраф ждет водителей за нарушение Фото: полиция напоминает о штрафе за пользование телефона за рулем (attractive/stylish)
Автор: Мария Кучерявец

Патрульная полиция напомнила об ответственности за использование мобильного телефона за рулем. В случае нарушения водителей ждет штраф в размере 510 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.

"Напоминаем, во время управления транспортным средством запрещено пользоваться мобильными устройствами, держа их в руках. Ответственность за это правонарушение предусмотрена ст. 122 (нарушение ПДД) КуоАп в виде штрафа - 510 гривен", - говорится в сообщении.

В полиции рекомендуют гражданам остановиться в разрешенном месте в случае важных звонков.

"Если это не возможно - используйте специальную гарнитуру", - добавляют в сообщении.

Напомним, в Украине введены новые правила дорожного движения. Изменения начали действовать с 1 ноября.

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