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Користування телефоном за кермом: який штраф чекає на водіїв за порушення

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Київ, Четвер 02 грудня 2021 13:27
Користування телефоном за кермом: який штраф чекає на водіїв за порушення Фото: поліція нагадує про штраф за користування телефону за кермом (attractive/stylish)
Автор: Марія Кучерявець

Патрульна поліція нагадала про відповідальність за використання мобільного телефону за кермом. У випадку порушення на водіїв чекає штраф у розмірі 510 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Київської області.

"Нагадуємо, під час керування транспортним засобом заборонено користуватись мобільними пристроями, тримаючи їх у руках. Відповідальність за це правопорушення передбачена ст. 122 (порушення ПДР) КУпАП у вигляді штрафу - 510 гривень", - йдеться в повідомленні.

У поліції рекомендують громадянам зупинитися у дозволеному місці у випадку важливих дзвінків.

"Якщо це не можливо - використовуйте спеціальну гарнітуру", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні запроваджено нові правила дорожнього руху. Зміни почали діяти з 1 листопада.

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