Полювання на відьом: Трамп заперечує причетність Хегсета до витоку в Signal

У середу видання The Atlantic опублікувало більше повідомлень зі скандального чату вищих чиновників США в месенджері Signal. Там безпосередньо фігурує глава Пентагону Піт Гегсет, але президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заперечує його причетність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Fox News.

"Хегсет відмінно виконують свою роботу. Він не мав до цього жодного стосунку. Як залучити Гегсета до цього? Він не має до цього жодного стосунку. Дивіться, це все полювання на відьом... Я думаю, що Сигнал може бути несправним, якщо бути чесним із вами", - заявив Трамп під час спілкування з журналістами.

Що передувало

Нагадаємо, глава Пентагону Піт Гегсет і радник з питань нацбезпеки Майк Волтц опинилися під тиском закликів про відставку після того, як стало відомо, що головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга випадково додали до групової години в Signal.

Цей чат, у якому брали участь Гегсет, Волтц, віцепрезидент США Джей Ді Венс та інші високопосадовці адміністрації, містив обговорення майбутніх авіаударів по хуситах у Ємені.

Після першої публікації The Atlantic Хегсет зробив заяву про те, що жодних військових планів не передавали. Директор Національної розвідки Тулсі Габбард, виступаючи перед сенатським комітетом із розвідки у вівторок, також наголосила, що в повідомленнях не було "жодних секретних даних".

Однак нова публікація The Atlantic продемонструвала скріншоти листування, де Гегсет ділився конкретними деталями - часом і послідовністю запланованих ударів США по хуситах.

У початковій статті Голдберг уникав конкретики, обмежившись узагальненнями, оскільки побоювався, що розголошення деталей поставить під загрозу життя американських військовослужбовців.

Докладніше про те, що було відомо про витік із секретного чату в Signal на самому початку - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.