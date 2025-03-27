Охота на ведьм: Трамп отрицает причастность Хегсета к утечке в Signal

В среду издание The Atlantic опубликовало больше сообщений из скандального чата высших чиновников США в мессенджер Signal. Там непосредственно фигурирует глава Пентагона Пит Хегсет, но президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отрицает его причастность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Fox News.

"Хегсет отлично выполняют свою работу. Он не имел к этому никакого отношения. Как привлечь Хэгсета к этому? Он не имеет к этому никакого отношения. Смотрите, это все охота на ведьм... Я думаю, что Сигнал может быть неисправен, если быть честным с вами", - заявил Трамп в ходе общения с журналистами.

Что предшествовало

Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет и советник по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц оказались под давлением призывов об отставке после того, как стало известно, что главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг случайно был добавлен в групповой час в Signal.

Этот чат, в котором участвовали Хегсет, Уолтц, вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие высокопоставленные представители администрации, содержал обсуждение предстоящих авиаударов по хуситам в Йемене.

После первой публикации The Atlantic Хэгсет сделал заявление о том, что никакие военные планы не передавались. Директор Национальной разведки Тулси Габбард, выступая перед сенатским комитетом по разведке во вторник, также подчеркнула, что в сообщениях не было "никаких секретные данных".

Однако новая публикация The Atlantic продемонстрировала скриншоты переписки, где Хэгсет делился конкретными деталями - временем и последовательностью запланированных ударов США по хуситам.

В изначальной статье Голдберг избегал конкретики, ограничившись обобщениями, поскольку опасался, что разглашение деталей поставит под угрозу жизни американских военнослужащих.

Подробнее о том, что было известно об утечке из секретного чата в Signal в самом начале - читайте в материале РБК-Украина.

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