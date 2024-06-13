Полювання на С-300/С-400. Чому Україна все частіше б'є по російських ЗРК і при чому тут F-16

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Як Росія застосовує С-300/С-400 на війні

Зенітно-ракетний комплекс С-300 створювався для прикриття важливих об'єктів та боротьби з літаками стратегічної та тактичної авіації, крилатими та балістичними ракетами. Залежно від типу ракети-перехоплювача дальність сягає 300 км. Більш сучасний С-400, ймовірно, може збивати цілі на більшій висоті та відстані до 380 км.

При розробці в С-300 заклали можливість вражати наземні об'єкти, і його наступник успадкував цю особливість. Вважається, що дальність може становити до 120 і 230 км відповідно.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну стало першою в історії війною, де зенітні ракети масово застосовують у такому сценарії. Для цього росіяни модифікували їх: замість напівактивної головки самонаведення вмонтовано спеціальний супутниковий приймач, щоб ракета була керованою і летіла за координатами.

Оскільки траєкторія балістична, ракети С-300 падають із високою швидкістю. Від пуску до ураження минають лічені хвилини. Збивати їх можуть системи типу Patriot та SAMP/T. Проблема в тому, що противник має тисячі ракет, і навряд чи ППО України зможе масово збивати такі цілі.

У режимі "земля-земля" відносно точно С-300 б'ють на відстань до 40 км. Тому Росія завдає ударів по прифронтових містах. Наприклад, обстрілів регулярно зазнавали Запоріжжя, Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ та навколишні населені пункти. Протягом двох років і до останнього часу особливо від ракетних ударів страждає Харків.

Фото: наслідки одного з прильотів С-300 у Харкові (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Що ж до нових С-400, якщо й були подібні випадки, то лише як виняток. Ще минулого року у Повітряних силах України казали, що комплекси "Тріумф" у пріоритеті захищають повітряний простір.

Але останні новини дають надію, що кількість ударів по українських містах знизиться. За останній місяць відкрився "сезон полювання" на російські ЗРК. Причому не лише на окупованих територіях.

Як і де Україна знищує С-300/С-400

Сили оборони раніше неодноразово вражали російські комплекси С-300/С-400. Але з травня такі атаки стали регулярнішими. Зокрема, 23 травня в мережі з'явилося відео знищеного С-400, ймовірно, в районі Моспиного під Донецьком.

За ще однією версією, було знищено С-400 ще далі від фронту в полях між селищами Строїтель, Обрізне та Колоски Донецької області. На іншому відео ЗРК запускає шість ракет, після чого його позицію накривають касетні суббоєприпаси.

#BREAKING Тут є момент російської S-400 battery бігти off by українські ATACMS strikes в Mospyne, Donetsk region.



S-400s tried to shot down ATACMS missiles, але failed. https://t.co/MWY6OxBN2X pic.twitter.com/I7AoJGCMD3 — Clash Report (@clashreport) May 24, 2024

У ніч на 10 червня пролунали потужні вибухи одразу в кількох районах окупованого Криму. За заявою Генерального штабу ЗСУ, було вражено одразу три дивізіони: один С-400 у Джанкої та два С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. Після ударів у деяких районах вимкнулися радари ЗРК. Що говорить про надзвичайну ефективність атаки.

Супутникові знімки підтверджують прильоти щонайменше по двох позиціях ворожих ЗРК.

Фото: супутниковий знімок наслідків атаки 10 червня (t.me/kiber_boroshno)

А 12 червня під удари потрапили С-300 та С-400 біля Бельбека та ще один С-400 біля Севастополя. Повідомлялося про ураження радіолокаційних станцій та детонацію боєкомплектів. За інформацією партизанів з руху "АТЕШ", окупаційним розрахункам ППО вже рекомендували евакуювати сім'ї до Росії.

Причому, схоже, Сили оборони більше не обмежуються ударами по окупованих територіях. Минулого тижня стало відомо про ураження С-300 чи С-400 у Бєлгородській області. Офіційного підтвердження не було, фото публікувала міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук, але згодом видалила пост.

Фото: уражена установа С-300/С-400 у Бєлгородській області (t.me/dosye_shpiona)

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), батарея могла бути знищена ракетною системою HIMARS. Саме в цей час Україна отримала дозвіл від США бити по об'єктах у Росії з метою самозахисту.

Як пише AP, Сили оборони у червні справді завдавали ударів американською зброєю. Тип, ціль та місце не уточнювалися. Очевидно, атаку на С-300/С-400 у Бєлгородській області здійснено, щоб відігнати системи подалі від Харкова. Начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов констатував, що прильотів по місту поменшало.

Командир батальйону "Ахіллес" 92-й ОШБр Юрій Федоренко підтвердив, що наразі системи С-300/С-400 перебувають під вогневим впливом Сил оборони. А за словами засновника спецпідрозділу Kraken Костянтина Немічова, HIMARS вже знищили чотири установки С-300, які били по Харкову.

Навіщо Україна б'є по російських ЗРК

Аналітики ISW називають удари по російських ЗРК кампанією з ослаблення протиповітряної оборони. Що у разі успіху дозволить Україні ефективніше застосовувати пілотовану авіацію. Зокрема, знищення систем у Бєлгородській області змусило росіян перекинути ППО із Криму.

Зазначимо, С-300/С-400 є тим бар'єром, який обмежує Україну в можливості використовувати літаки поблизу фронту. І водночас підтримує наступальні операції противника.

Щодо Криму, удари покажуть, чого може досягти Україна, якщо їй більше не доведеться воювати зі "пов'язаними руками", пише The Economist. Півострів як військова база має велике значення для Володимира Путіна. Мета крайніх атак - ізолювати Крим, щоб відтіснити повітряні та морські сили та задушити Крим як логістичний центр.

Для цього, як пише видання, нібито використовується смертоносна комбінація ATACMS та безпілотників. На думку британського військового експерта Лоуренса Фрідмана, ослабленням російської мережі ППО українська сторона готується до застосування перших винищувачів F-16, яке очікується вже цього літа.

Погоджуються з цим і в Інституті вивчення війни. Згідно з останнім звітом, проблеми з російським ППО забезпечать найкращі умови для авіації поблизу фронту. На думку аналітиків, Сили оборони також можуть готуватись до залучення F-16 для підтримки своїх наземних операцій. Але лише якщо буде отримано достатньо винищувачів.

При підготовці матеріалу використовувалися: повідомлення Генерального штабу ЗСУ, звіт американського Інституту вивчення війни (ISW), публікації профільного порталу Defense Express, західних видань AP та The Economist.