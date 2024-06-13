Охота на С-300/С-400. Почему Украина все чаще бьет по российским ЗРК и при чем тут F-16

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Как Россия применяет С-300/С-400 на войне

Зенитно-ракетный комплекс С-300 создавался для прикрытия важных объектов и борьбы с самолетами стратегической и тактической авиации, крылатыми и баллистическими ракетами. В зависимости от типа ракеты-перехватчика дальность достигает 300 км. Более современный С-400, предположительно, может сбивать цели на большей высоте и расстоянии до 380 км.

При разработке в С-300 заложили возможность поражать наземные объекты, и его преемник унаследовал эту особенность. Считается, что дальность может составлять до 120 и до 230 км соответственно.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину стало первой в истории войной, где зенитные ракеты массово применяются в таком сценарии. Для этого россияне модифицировали их: вместо полуактивной головки самонаведения вмонтирован специальный спутниковый приемник, чтобы ракета была управляемой и летела по координатам.

Поскольку траектория баллистическая, ракеты С-300 падают с высокой скоростью. От пуска до поражения проходят считанные минуты. Сбивать их могут системы типа Patriot и SAMP/T. Проблема в том, что у противника тысячи ракет, и вряд ли ПВО Украины сможет массово сбивать такие цели.

В режиме "земля-земля" относительно точно С-300 бьют на расстояние до 40 км. Поэтому Россия наносит удары по прифронтовым городам. Например, обстрелам регулярно подвергались Запорожье, Константиновка, Славянск, Краматорск и окружающие населенные пункты. В течение двух лет и до сих пор особенно от ракетных ударов страдает Харьков.

Фото: последствия одного из прилетов С-300 в Харькове (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Что касается новейших С-400, если и были подобные случаи, то лишь как исключение. Еще в прошлом году в Воздушных силах Украины говорили, что комплексы "Триумф" в приоритете защищают воздушное пространство.

Но последние новости дают надежду на то, что количество ударов по украинским городам снизится. За последний месяц открылся "сезон охоты" на российские ЗРК. Причем не только на оккупированных территориях.

Как и где Украина уничтожает С-300/С-400

Силы обороны и раньше неоднократно поражали российские комплексы С-300/С-400. Но с мая такие атаки стали более регулярными. В частности, 23 мая в сети появилось видео уничтоженного С-400, предположительно в районе Моспино под Донецком.

По еще одной версии, был уничтожен С-400 еще дальше от фронта в полях между поселками Строитель, Обрезное и Колоски Донецкой области. На другом видео ЗРК запускает шесть ракет, после чего его позицию накрывают кассетные суббоеприпасы.

В ночь на 10 июня прогремели мощные взрывы сразу в нескольких районах оккупированного Крыма. По заявлению Генерального штаба ВСУ, были поражены сразу три дивизиона: один С-400 в Джанкое и два С-300 возле Черноморского и Евпатории. После ударов в некоторых районах выключились радары ЗРК. Что говорит о чрезвычайной эффективности атаки.

Спутниковые снимки подтверждают прилеты по меньшей мере по двум позициям вражеских ЗРК.

Фото: спутниковый снимок последствий атаки 10 июня (t.me/kiber_boroshno)

А 12 июня под удары попали С-300 и С-400 возле Бельбека и еще один С-400 возле Севастополя. Сообщалось о поражении радиолокационных станций и детонации боекомплектов. По информации партизан из движения "АТЕШ", оккупационным расчетам ПВО уже рекомендовали эвакуировать семьи в Россию.

Причем, похоже, Силы обороны больше не ограничиваются ударами по оккупированным территориям. На прошлой неделе стало известно о поражении С-300 или С-400 в Белгородской области. Официального подтверждения не было, фото публиковала министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, но позже удалила пост.

Фото: пораженная установа С-300/С-400 в Белгородской области (t.me/dosye_shpiona)

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), батарея могла быть уничтожена ракетной системой HIMARS. Как раз в это время Украина получила разрешение от США бить по объектам в России в целях самозащиты.

Как пишет AP, Силы обороны в июне действительно наносили удары американским оружием. Тип, цель и место не уточнялись. Очевидно, атака на С-300/С-400 в Белгородской области осуществлена, чтобы отогнать системы подальше от Харькова. Начальник областной военной администрации Олег Синегубов констатировал, что прилетов по городу стало меньше.

Командир батальона "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко подтвердил, что теперь системы С-300/С-400 находятся под огневым влиянием Сил обороны. А по словам основателя спецподразделения Kraken Константина Немичева, HIMARS уже уничтожили четыре установки С-300, которые били по Харькову.

Зачем Украина бьет по российским ЗРК

Аналитики ISW называют удары по российским ЗРК кампанией по ослаблению противовоздушной обороны. Что в случае успеха позволит Украине более эффективно применять пилотируемую авиацию. В частности, уничтожение систем в Белгородской области вынудило россиян перебросить ПВО из Крыма.

Отметим, С-300/С-400 являются тем барьером, который ограничивает Украину в возможности использовать самолеты вблизи фронта. И в то же время поддерживает наступательные операции противника.

Что касается Крыма, удары покажут, чего может достичь Украина, если ей больше не придется воевать со "связанными руками", пишет The Economist. Полуостров как военная база имеет большое значение для Владимира Путина. Цель крайних атак - изолировать Крым, чтобы оттеснить воздушные и морские силы и задушить Крым как логистический центр.

Для этого, как пишет издание, якобы используется смертоносная комбинация ATACMS и беспилотников. По мнению британского военного эксперта Лоуренса Фридмана, ослаблением российской сети ПВО украинская сторона готовится к применению первых истребителей F-16, которое ожидается уже этим летом.

Соглашаются с этим и в Институте изучения войны. Согласно крайнему отчету, проблемы с российским ПВО обеспечат лучшие условия для авиации вблизи фронта. По мнению аналитиков, Силы обороны также могут готовиться к привлечению F-16 для поддержки своих наземных операций. Но только если будет получено достаточное количество истребителей.

При подготовке материала использовались: сообщения Генерального штаба ВСУ, отчет американского Института изучения войны (ISW), публикации профильного портала Defense Express, западных изданий AP и The Economist.