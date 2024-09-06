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"Полювали" на будівлі ТЦК та нафтобази на Кіровоградщині: викрито агентів ФСБ

П'ятниця 06 вересня 2024 14:21
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"Полювали" на будівлі ТЦК та нафтобази на Кіровоградщині: викрито агентів ФСБ Фото: шеврон СБУ (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Ніна Єланська

Правоохоронці викрили агентурну групу російської ФСБ, що "полювала" на будівлі ТЦК, нафтобази та коригувала удари ворога на Кіровоградщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Двох російських інформаторів було затримано у Кропивницькому. Вони працювали у парі. Один із них є вихідцем з лівобережної Херсонщини. Він приїхав у Кропивницький як переселенець. Другий фігурант - місцевий житель, якого ФСБ завербувала через Telegram-канал з пошуку "легкого заробітку". Повідомляється, що вони готували серію диверсій у місті, а також коригували повітряні удари ворога.

Серед завдань фігурантів було відстежування пунктів базування українських військових, а також передача адрес службових приміщень ТЦК.

Зазначається, що чоловіки намагалися встановити розташування нафтобаз, енергогенеруючих підприємств і мостів у регіоні, що використовуються для переправлення військової техніки ЗСУ на фронт.

Отриману інформацію зловмисники через Telegram передавали російським кураторам.

Відомо, що у якості "тестового" завдання від ФСБ чоловіки разом підпалили релейну шафу на магістральній лінії залізничного сполучення. Після цього співробітники контррозвідки СБУ їх затримали "на гарячому". Під час арешту фігуранти знімали на телефонну камеру займання залізничного обладнання.

Обом було повідомлено про підозру у скоєнні державної зради (ч.2 ст. 11 КК України) та вчиненні диверсії (ч.2 ст. 113 КК України). Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

&quot;Полювали&quot; на будівлі ТЦК та нафтобази на Кіровоградщині: викрито агентів ФСБФото: затримання у Кропивницькому групи агентів ФСБ (t.me SBUkr)

Раніше правоохоронці затримали підпалювачів службових машин Сил оборони України, що діяли у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Також нещодавно було заарештовано не одружену пару, яка займалася підпалами волонтерських авто під Києвом.

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Служба безпеки України ТЦК Кіровоградська область
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