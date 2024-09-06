"Полювали" на будівлі ТЦК та нафтобази на Кіровоградщині: викрито агентів ФСБ

Правоохоронці викрили агентурну групу російської ФСБ, що "полювала" на будівлі ТЦК, нафтобази та коригувала удари ворога на Кіровоградщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Двох російських інформаторів було затримано у Кропивницькому. Вони працювали у парі. Один із них є вихідцем з лівобережної Херсонщини. Він приїхав у Кропивницький як переселенець. Другий фігурант - місцевий житель, якого ФСБ завербувала через Telegram-канал з пошуку "легкого заробітку". Повідомляється, що вони готували серію диверсій у місті, а також коригували повітряні удари ворога.

Серед завдань фігурантів було відстежування пунктів базування українських військових, а також передача адрес службових приміщень ТЦК.

Зазначається, що чоловіки намагалися встановити розташування нафтобаз, енергогенеруючих підприємств і мостів у регіоні, що використовуються для переправлення військової техніки ЗСУ на фронт.

Отриману інформацію зловмисники через Telegram передавали російським кураторам.

Відомо, що у якості "тестового" завдання від ФСБ чоловіки разом підпалили релейну шафу на магістральній лінії залізничного сполучення. Після цього співробітники контррозвідки СБУ їх затримали "на гарячому". Під час арешту фігуранти знімали на телефонну камеру займання залізничного обладнання.

Обом було повідомлено про підозру у скоєнні державної зради (ч.2 ст. 11 КК України) та вчиненні диверсії (ч.2 ст. 113 КК України). Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Фото: затримання у Кропивницькому групи агентів ФСБ (t.me SBUkr)