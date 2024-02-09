"Поляки змусили Гітлера". Путін видав цинічну причину Другої світової війни

"Усе-таки змусили! Поляки змусили, вони загралися і все-таки змусили Гітлера почати Другу світову війну саме з них. Чому почалася війна 1 вересня 1939 року саме з Польщі? Вона виявилася незговірливою. І Гітлеру нічого не залишалося при реалізації його планів почати саме з Польщі", - заявив він.

Водночас він заявив, що Польща співпрацювала з Гітлером - і німець "пропонував із Польщею укласти мир, договір про дружбу і союзництво", але вимагав, щоб Польща віддала назад Німеччині Данцизький коридор, який пов'язував основну частину Німеччини з Кенігсбергом і Східною Пруссією.

"Після Першої світової війни ця частина території була віддана Польщі і замість Данцига з'явилося місто Гданськ. Гітлер просив їх віддати мирно - поляки відмовилися. Але тим не менш співпрацювали з Гітлером і разом зайнялися розділом Чехословаччини", - заявив диктатор.

Пропагандистське інтерв'ю Путіна

Нагадаємо, що сьогодні вночі вийшло велике інтерв'ю російського диктатора та американського "журналіста" Такера Карлсона. Ще до публікації інтерв'ю широко розтиражувала російська пропаганда. Для нього Карлсон приїжджав до Москви, його візит також висвітлювався російськими ЗМІ.

Детальніше про те, що Путін розповів в інтерв'ю Карлсону - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Крім цього, в Україні спростували фейкові заяви Путіна.

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