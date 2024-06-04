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Поляки заблокували рух вантажівок на одному з пунктів пропуску на кордоні з Україною

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Польські протестувальники в черговий раз заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Держприкордонслужби у Telegram.

За даними прикордонників, польські протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України. На вʼїзд в Україну пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по 4 вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину.

Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Прикордонники зазначили, що представники польських фермерських господарств виступають з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію Польщі з України.

Ситуація на кордоні з Польщею

Протести розпочалися 9 лютого 2024 року і тривали до 10 березня, коли було досягнуто певної угоди між фермерами та урядом Польщі. Блокада кордону призвела до значних збитків для української економіки, адже експорт сільгосппродукції є одним з ключових джерел доходу для країни.

Крім того, ці події викликали дипломатичну напругу між Польщею та Україною.

Через польські протести тисячі вантажних автомобілів застрягли в чергах на кордоні, що призвело до серйозних затримок та псування товарів.

До того ж, внаслідок протестів загинули декілька далекобійників. Ситуація загострилася до такої міри, що польські протестувальники почали перевертати вагони з українським зерном.

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Кордон з УкраїноюПольща