Поляки заблокировали движение грузовиков на одном из пунктов пропуска на границе с Украиной

Ситуация на границе с Польшей

Протесты начались 9 февраля 2024 года и продолжались до 10 марта, когда было достигнуто определенное соглашение между фермерами и правительством Польши. Блокада границы привела к значительным убыткам для украинской экономики, ведь экспорт сельхозпродукции является одним из ключевых источников дохода для страны.

Кроме того, эти события вызвали дипломатическое напряжение между Польшей и Украиной.

Из-за польских протестов тысячи грузовых автомобилей застряли в очередях на границе, что привело к серьезным задержкам и порче товаров.

К тому же, в результате протестов погибли несколько дальнобойщиков. Ситуация накалилась до такой степени, что польские протестующие начали переворачивать вагоны с украинским зерном.

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