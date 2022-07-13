Поляки начали сбор средств на дроны-камикадзе для Украины

Граждане Польши открыли сбор средств на закупку 20 дронов-камикадзе Warmate и наземной станции управления. Их планируют передать украинским военным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов акции по сбору средств.
Инициаторами являются обычные поляки - местный предприниматель Ярослав Стеркович и копирайтер Матеуш Качинский. Всего они планируют собрать 4 млн злотых (24,7 млн гривен). За первый день было собрано более 20 тысяч злотых (125 тысяч гривен).
Организаторы сбора подчеркнули, что производитель дронов - компания WB Electronics - возьмет на себя транспортировку БПЛА в Украину.
Напомним, ранее стало известно, что 28 июня в Польше решили провести сбор средств на ударный беспилотник "Байрактар" для Украины.
По состоянию на вторник, 12 июля, поляки собрали более половины всей стоимости - 12 миллионов злотых (2,5 млн долларов).
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