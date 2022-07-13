UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Поляки начали сбор средств на дроны-камикадзе для Украины

Фото: поляки начали сбор средств на дроны-камикадзе для Украины (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Граждане Польши открыли сбор средств на закупку 20 дронов-камикадзе Warmate и наземной станции управления. Их планируют передать украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов акции по сбору средств.

Инициаторами являются обычные поляки - местный предприниматель Ярослав Стеркович и копирайтер Матеуш Качинский. Всего они планируют собрать 4 млн злотых (24,7 млн гривен). За первый день было собрано более 20 тысяч злотых (125 тысяч гривен).

Организаторы сбора подчеркнули, что производитель дронов - компания WB Electronics - возьмет на себя транспортировку БПЛА в Украину.

Напомним, ранее стало известно, что 28 июня в Польше решили провести сбор средств на ударный беспилотник "Байрактар" для Украины.

По состоянию на вторник, 12 июля, поляки собрали более половины всей стоимости - 12 миллионов злотых (2,5 млн долларов).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаПольша