Поляки на квадроциклах "прорвали" кордон України з Угорщиною (відео)

"Четверо поляків поза пунктами пропуску трьома квадроциклами та мотоциклом перетнули угорсько-український кордон. Прикордонний наряд затримав порушників", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники з'ясували, що затримані іноземці є членами спільноти, яка займається екстремальним прокатом кросових мотоциклів та квадроциклів.

"У підтримку акції "2222 км" чоловіки саме долали маршрут від Кракова до Стамбула, щодоби, здебільшого бездоріжжям, проїжджали 300 км. Втративши звʼязок, заблукали й так опинилися в Україні", - додали в Держприкордонслужбі.

За незаконний перетин кордону на іноземців складено адмінпротоколи. Невдовзі, в порядку реадмісії, їх повернуть до Угорщини.

В'їзд іноземців в Україну

Ще у 2020 році Кабінет міністрів України змінив правила в'їзду іноземців до України. Зокрема уряд заборонив транзитний проїзд іноземним громадянам. Такі обмеження тоді були пов'язані з пандемією коронавірусу.

Під час російського вторгнення в Україну наприкінці лютого 2022 року Україна закрила кордон для виїзду своїх громадян чоловічої статі після оголошення воєнного стану та мобілізації у країні.

При цьому у травні 2022 року іноземцям не радили відвідувати будь-який регіон країни. Сьогодні більшість іноземців, які в'їжджають до України - це волонтери у складі гуманітарних місій чи дипломати зі спеціальних делегацій. Також - журналісти, які висвітлюють події в Україні.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року і військовий стан, і мобілізація були продовжені ще на три місяці, до 13 травня.