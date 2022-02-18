Поляк трижды пытался проникнуть в Украину: его поймала пограничная собака

Как отметили в ГПСУ, инцидент произошел 17 февраля в районе города Чоп. Информацию о движении неизвестного в сторону украинской границы пограничники получили от своих словацких коллег. Указанный участок сразу перекрыли дополнительными нарядами.

Поймать нарушителя помогла служебная собака пограничников. Она же и задержала гражданина Польши, которые пытался по полю перейти границу между Словакией и Украиной.

Во время опроса мужчина признался, что это не первая его попытка незаконно попасть в Украину. Также выяснилось, что ему запрещен въезд на украинскую территорию за аналогичные нарушения.

Кроме того, было установлено, что он находится в розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-2 УК Украины (пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территории Украины).