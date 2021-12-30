Полузащитник сборной Украины заразился коронавирусом

Полузащитник сборной Украины и итальянского клуба "Специя" Виктор Коваленко сдал положительный тест на коронавирус. Заболевание также подтвердилось у одного из членов тренерского штаба Тиагу Мотты.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу итальянского клуба "Специя".

Украинский футболист отправлен на карантин и не появится на поле в ближайшее время. Следующий поединок "Специя" проведет в чемпионате Италии 6 января против "Вероны" на своем поле.

25-летний Виктор Коваленко в нынешнем сезоне провел за "Специю" 12 матчей, в которых отметился 1 голом и 2 ассистами. Украинец выступает за команду на правах аренды из "Аталанты".