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Півзахисник збірної України заразився коронавірусом

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Четвер 30 грудня 2021 03:18
Півзахисник збірної України заразився коронавірусом Фото: півзахисник збірної України заразився коронавірусом (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Анна Полисученко

Півзахисник збірної України та італійського клубу "Спеція" Віктор Коваленко склав позитивний тест на коронавірус. Захворювання також підтвердилось в одного із членів тренерського штабу Тіагу Мотти.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ФК "Спеція".

Українського футболіста відправлено на карантин, він не з'явиться на полі найближчим часом. Наступний поєдинок "Спеція" проведе у чемпіонаті Італії 6 січня проти "Верони" на своєму полі.

25-річний Віктор Коваленко в нинішньому сезоні провів за "Спецію" 12 матчів, у яких відзначився 1 голом та 2 асистами. Українець виступає за команду на правах оренди із "Аталанти".

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