Более полутысячи украинцев возвращаются спецпоездом из Польши

Сегодня, 25 марта, в Украину прибыл специальный поезд, назначенный "Укрзализныцей" для эвакуации украинских граждан из Польши из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

Отмечается, что украинские пограничники в пункте пропуска "Мостиска" осуществили контроль пассажиров поезда "Перемышль-Киев". В Украину этим рейсом вернулись почти 600 тысяч украинцев.

"Как и в предыдущих рейсах, прибывших из-за границы, пограничники вместе с представителями санитарно-карантинного подразделения провели комплекс проверочных мероприятий, направленных на выявление среди пассажиров признаков заболевания COVID-19", - рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что в ходе осмотра ни у одного из пассажиров не обнаружили признаков коронавируса, жалобы на плохое самочувствие также не поступали. Все пассажиры согласились на самоизоляцию. За ними установят медико-санитарный надзор.

"Это уже десятый эвакуационный поезд, который прибыл из-за границы, в частности из Польши и Литвы. В общем поездами эвакуировали более 6 тысяч граждан Украины и 14 иностранцев", - добавили пограничники.

Фото: проверка пассажиров поезда (dpsu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что Польша продлила временное закрытие границ из-за пандемии коронавируса еще на 20 дней. Временное закрытие польских границ продлится до 13 апреля 2020 года.

Также РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" назначила на 25 марта два специальных поезда для эвакуации украинцев из Польши. Первый поезд прибудет в Киев в 22:17, а второй - в 00:46