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Более полумиллиона украинцев получили компенсацию за подорожание электроэнергии

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 17:56
Более полумиллиона украинцев получили компенсацию за подорожание электроэнергии Фото: платежка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минсоцполитики перечислило 322,1 млн гривен за потребленную в январе электроэнергию некоторыми категориями потребителей. Компенсация из государственного бюджета предоставлена за 571,6 тыс. человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Компенсация в основном предоставляется домохозяйствам с электроотоплением, которые лишились льготной цены с 1 января.

Как сообщало РБК-Украина, постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек за 1 кВт вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.

Кроме того, для потребителей с электроотоплением отменена норма, по которой в период с 1 октября по 30 апреля, при потреблении до 3000 кВт электроэнергии в месяц они платили по тарифу 90 коп./кВт, а за объем свыше 3000 кВт - 1,68 грн/кВт.

Верховная рада 29 января внесла изменения в государственный бюджет на 2021 год относительно выплат субсидий за подорожание электроэнергии. Изменения предусматривают открытие новой бюджетной программы Министерству социальной политики Украины в сумме 1,4 млрд гривен. Средства на новую программу выделили из предусмотренных расходов общего фонда госбюджета на субсидии (36,6 млрд гривен).

Кабинет министров Украины на 1 февраля установил порядок предоставления компенсации некоторым категориям потребителей электрической энергии. Компенсация в размере 1,4 млрд гривен будет поступать на счета поставщиков электроэнергии. В основном это домохозяйства с электроотоплением.

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