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Полуфиналы и финал Евро-2020 пройдут при заполненных на 75% трибунах стадиона "Уэмбли"

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Лондон, Вторник 22 июня 2021 16:52
Полуфиналы и финал Евро-2020 пройдут при заполненных на 75% трибунах стадиона "Уэмбли" Фото: вместимость стадиона 'Уэмбли' на полуфиналы и финал Евро-2020 составит 60 тысяч (twitter.com/wembleystadium)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Британии и руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) достигли соглашения о заполнении трибун стадиона "Уэмбли" на полуфиналы и финал Евро-2020. На матчи допустят 75% зрителей.

Об этом сообщает The Guardian.

На стадион смогут прийти 60 тысяч человек, что составит около 75% от максимальной вместимости "Уэмбли", отмечает издание. По его данным, матчи Евро-2020 станут часть правительственной программы исследования в рамках программы восстановления после пандемии COVID-19.

Отмечается, что все владельцы билетов на матчи должны будут соблюдать ряд строгих требований. Среди них: наличие отрицательного результата теста на коронавирус или подтверждение полной вакцинации - две дозы препараты должны быть сделаны за 14 дней до даты игры.

Напомним, ранее в УЕФА опровергли заявления, что Лондон могут лишить права проводить финал Евро-2020.

Отметим, 21 июня завершился заключительный третий тур группового этапа Евро-2020 в группе C, где выступает Украина. Наша сборная уступила в решающем матче за второе место Австрии и финишировала третьей.

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