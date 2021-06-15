Полуфиналы и финал Евро-2020 пройдут при 45 тысячах зрителей на Уэмбли. Это 50% вместительности

Британское правительство ожидаемо разрешило увеличить заполняемость стадиона на решающие матчи чемпионата Европы, несмотря на перенос срока выхода из карантина на меся, с 21 июня на 19 июля. Эти матчи включены в список так называемых "тестовых событий", в рамках которых будет исследовано, насколько безопасно проводить массовые мероприятия с учетом текущей ситуации с пандемией коронавируса и вакцинацией от него.

Тестовыми мероприятиями, для которых сделаны исключения из общих правил, также стали Гран-при Формулы-1 в Сильверстоуне, которое пройдет 16-18 июля, и главный травяной турнир в теннисе Уимблдон. На нем разрешается заполнять арены на 50%, а женский и мужской финалы 10-11 июля пройдут при аншлаге на центральном корте, который вмещает почти 15 тысяч человек. Трибуны же на трассе в Сильверстоун вмещают до 140 тысяч болельщиков. Все мероприятия могут посещать люди с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус или же обладатели COVID-паспорта.

Эти, а также ряд других пилотных событий позволят правительству понять, можно ли в скором времени снять ограничения на заполняемость стадионов.

С 17 мая в Британии действует ограничение на заполнение стадионов - 25% от общего количества место и не более 10 тысяч зрителей. На групповой стадии Уэмбли принимает до 22,5 тысяч зрителей за матч.