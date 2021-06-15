Півфінали і фінал Євро-2020 пройдуть при 45 тисячах глядачів на Уемблі. Це 50% місткості

Британський уряд очікувано дозволив збільшити заповнюваність стадіону на вирішальні матчі чемпіонату Європи, незважаючи на перенесення терміну виходу з карантину на місяць, з 21 червня на 19 липня. Ці матчі включені в список так званих "тестових подій", в рамках яких буде досліджено, наскільки безпечно проводити масові заходи з урахуванням поточної ситуації з пандемією коронавірусу і вакцинацією від нього.

Тестовими заходами, для яких зроблені винятки із загальних правил, також стали Гран-прі Формули-1 в Сільверстоуні, яке пройде 16-18 липня, і головний трав'яний турнір в тенісі Вімблдон. На ньому дозволяється заповнювати арени на 50%, а жіночий і чоловічий фінали 10-11 липня пройдуть за аншлагу на центральному корті, який вміщує майже 15 тисяч осіб. Трибуни ж на трасі в Сільверстоун вміщують до 140 тисяч уболівальників. Всі заходи можуть відвідувати люди з негативним ПЛР-тестом на коронавірус або ж власники COVID-паспорта.

Ці, а також ряд інших пілотних подій дозволять уряду зрозуміти, чи можна незабаром зняти обмеження на заповнюваність стадіонів.

З 17 травня в Британії діє обмеження на заповнення стадіонів - 25% від загальної кількості місце і не більше 10 тисяч глядачів. На груповій стадії Уемблі приймає до 22,5 тисяч глядачів за матч.