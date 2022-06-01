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Получить водительские права станет сложнее: в МВД разработали более 250 новых тестовых вопросов

Фото: в МВД разработали более 250 тестовых вопросов для экзамена на водительские права (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В МВД разработали более 250 новых тестовых вопросов для сдачи теоретического экзамена на водительские права. Они адаптированы к европейскому образцу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Что нового?

Как информируют в МВД, кроме новых тестовых вопросов экзаменационных билетов для сдачи теоретического экзамена, также был добавлен совершенно новый раздел "Панель приборов", понимание которого необходимо для управления современными автомобилями.

С чем это связано

В сообщении указано, что разработанные вопросы адаптированы к инновационным решениям Европейского формата, а именно Франции, опыт которой был проанализирован для примера.

Где можно пройти тестирование

В МВД отмечают, что граждане могут пройти подготовку перед сдачей экзамена, пройдя онлайн-тестирование. Для этого необходимо перейти по ссылке.

Напомним, в Украине с 24 июля будет изменен механизм подготовки и переподготовки водителей. Министерство внутренних дел утвердило соответствующее постановление.

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Министерство внутренних дел УкраиныВодительские права