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Как получить статус внутренне перемещенного лица: разъяснение Минреинтеграции

Новина українською →
Украина, Вторник 17 мая 2022 07:30
Как получить статус внутренне перемещенного лица: разъяснение Минреинтеграции Фото: статус ВПО могут получить жители 14 регионов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Право на получение справки внутренне перемещенной лица (ВПЛ) имеют люди, которые с 24 февраля 2022 года переместились из регионов, которые определены в решении правительства. Это украинцы из Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Какие документы нужны

  • Заявление (установленного образца);
  • документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины или ее специальный статус;
  • свидетельство о рождении ребенка.

При необходимости дополнительно подаются:

  • документ, удостоверяющий личность законного представителя;
  • документ, подтверждающий полномочия лица;
  • свидетельство о рождении ребенка, а также любые документы, подтверждающие родственные отношения между ребенком и заявителем.

Кто может обратиться

  • Лицо в возрасте от 14 лет подает документы лично;
  • если лицу не исполнилось 14 лет, а также если она является недееспособным или с ограниченной дееспособностью, документы подает законный представитель (родители и усыновители), а также опекуны и попечители;
  • от имени ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, обращается руководитель учреждения, в которое устроен ребенок, или законный представитель (один из опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей);
  • от имени ребенка до 14 лет, который прибыл без сопровождения родителей/опекунов, заявление подает родственник или отчим, мачеха, у которых проживает ребенок. В случае отсутствия каких-либо родственников заявление подает представитель органа опеки и попечительства.

Куда обратиться

  • В органы социальной защиты населения районных государственных администраций и органов местного самоуправления;
  • исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов;
  • подать заявку на получение справки через мобильное приложение портала "Дія".

Ранее РБК-Украина рассказывало о доступных программы международной помощи для внутренне перемещенных лиц.

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