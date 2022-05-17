Як отримати статус внутрішньо переміщеної особи: роз’яснення Мінреінтеграції
Фото: статус ВПО можуть отримати жителі 14 регіонів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Право на отримання довідки внутрішньо переміщеної особи ВПО мають особи, які з 24 лютого 2022 року перемістилися із регіонів, які визначені в рішенні уряду. Це українці з Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.
Які документи потрібні
- Заява (встановленого зразка);
- документ, що засвідчує особу і підтверджує громадянство України, або її спеціальний статус;
- свідоцтво про народження дитини.
За потреби додатково подаються:
- документ, що засвідчує особу законного представника;
- документ, що підтверджує повноваження особи;
- свідоцтво про народження дитини, а також будь-які документи, що підтверджують родинні відносини між дитиною та заявником.
Хто може звернутися
- Особа віком від 14 років подає документи особисто;
- якщо особі не виповнилось 14 років, а також якщо вона є недієздатною або з обмеженою дієздатністю, - документи подає законний представник (батьки й усиновителі), а також опікуни та піклувальники;
- від імені дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, звертається керівник закладу, в який влаштована дитина, або законний представник (один з опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів);
- від імені дитини до 14 років, яка прибула без супроводу батьків/опікунів, заяву подає родич або вітчим, мачуха, у яких проживає дитина. У разі відсутності будь-яких родичів заяву подає представник органу опіки та піклування.
Куди звернутися
- До органів соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;
- виконавчих органів сільських, селищних, міських рад;
- подати заявку на отримання довідки через мобільний застосунок порталу "Дія".
Раніше РБК-Україна розповідало про доступні програми міжнародної допомоги для внутрішньо переміщених осіб.
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