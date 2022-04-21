Как получить статус переселенца в приложении "Дія": инструкция

В приложении "Дія" появилась возможность подать заявку на получение статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ). После этого можно будет получить финансовую помощь 2000-3000 гривен на карточку єПідтримка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.
Напомним, в соответствии с решением правительства помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц из областей, которые пострадали от войны, предоставляется за март-апрель в следующих размерах: для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен; для других лиц - 2 000 гривен.
Правительство изменило порядок оказания помощи с мая. Помощь будет оказываться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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