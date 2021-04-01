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Как получить спецпропуск на транспорт в Киеве: инструкция

Автор: РБК-Украина

С понедельника, 5 апреля, проезд в общественном транспорте и метро в Киеве будет осуществляться только по спецпропускам. В КГГА рассказали, как получить спецпропуск.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Для того чтобы получить спецпропуск для проезда в общественном транспорте руководитель предприятия или организации должен прислать письмо для директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского горсовета.

В письме необходимо будет указать:

  • название предприятия;
  • обоснование необходимости получения спецпропусков;
  • обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;
  • реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия - адреса и района. Киева;
  • контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

Контактному лицу сообщат о месте и времени получения спецпропусков после рассмотрения запроса.

При этом в КГГА отметили, что количество спецпропусков ограничено, а заявления от физических лиц приниматься не будут. Также в ведомстве подчеркнули, что оплата проезда будет осуществляться на общих основаниях.

Письма с заявлением на получение спецпропуска на транспорт необходимо подавать в Департамент транспортной инфраструктуры по адресу: ул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 этаж, или на электронную почту: dti@kmda.gov.ua

Напомним, с 5 апреля в Киеве ограничивают работу общественного транспорта и метро. Для проезда будет необходим спецпропуск. Таким образом, будут перевозить только работников предприятий критически важной инфраструктуры.

Кроме того, с понедельника в Киеве будет ужесточен карантин. В столице будут закрыты школы и детские сады. При этом с 1 апреля в Киеве будут запрещены продуктовые ярмарки.

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