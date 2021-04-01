Как получить спецпропуск на транспорт в Киеве: инструкция

Для того чтобы получить спецпропуск для проезда в общественном транспорте руководитель предприятия или организации должен прислать письмо для директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского горсовета.

В письме необходимо будет указать:

название предприятия;

обоснование необходимости получения спецпропусков;

обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;

реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия - адреса и района. Киева;

контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

Контактному лицу сообщат о месте и времени получения спецпропусков после рассмотрения запроса.

При этом в КГГА отметили, что количество спецпропусков ограничено, а заявления от физических лиц приниматься не будут. Также в ведомстве подчеркнули, что оплата проезда будет осуществляться на общих основаниях.

Письма с заявлением на получение спецпропуска на транспорт необходимо подавать в Департамент транспортной инфраструктуры по адресу: ул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 этаж, или на электронную почту: dti@kmda.gov.ua