Как получить спецпропуск на транспорт в Киеве: инструкция

С понедельника, 5 апреля, проезд в общественном транспорте и метро в Киеве будет осуществляться только по спецпропускам. В КГГА рассказали, как получить спецпропуск.
Для того чтобы получить спецпропуск для проезда в общественном транспорте руководитель предприятия или организации должен прислать письмо для директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского горсовета.
В письме необходимо будет указать:
Контактному лицу сообщат о месте и времени получения спецпропусков после рассмотрения запроса.
При этом в КГГА отметили, что количество спецпропусков ограничено, а заявления от физических лиц приниматься не будут. Также в ведомстве подчеркнули, что оплата проезда будет осуществляться на общих основаниях.
Письма с заявлением на получение спецпропуска на транспорт необходимо подавать в Департамент транспортной инфраструктуры по адресу: ул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 этаж, или на электронную почту: dti@kmda.gov.ua
Напомним, с 5 апреля в Киеве ограничивают работу общественного транспорта и метро. Для проезда будет необходим спецпропуск. Таким образом, будут перевозить только работников предприятий критически важной инфраструктуры.
Кроме того, с понедельника в Киеве будет ужесточен карантин. В столице будут закрыты школы и детские сады. При этом с 1 апреля в Киеве будут запрещены продуктовые ярмарки.