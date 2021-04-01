RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Як отримати спецперепустку на транспорт у Києві: інструкція

Автор: РБК-Україна

З понеділка, 5 квітня, проїзд у громадському транспорті і метро в Києві буде здійснюватися тільки за спецперепустками. У КМДА розповіли, як отримати спецперепустку.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Для того, щоб отримати спецперепустку для проїзду в громадському транспорті керівник підприємства або організації повинен надіслати лист для директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міськради.

У листі необхідно вказати:

  • назва підприємства;
  • обґрунтування необхідності отримання спецперепусток;
  • обґрунтування кількості спецперепусток із зазначенням штатної чисельності працівників підприємства;
  • реквізити підприємства із зазначенням розташування підприємства - адреси та району. Києва;
  • контактна особа для отримання спецперепусток із зазначенням номера телефону.

Контактній особі буде повідомлено про місце і час отримання спецперепусток після розгляду запиту.

При цьому в КМДА зазначили, що кількість спецперепусток обмежена, а заяви від фізичних осіб прийматися не будуть. Також у відомстві підкреслили, що оплата проїзду здійснюватиметься на загальних підставах.

Листи із заявою на отримання спецперепустки на транспорт необхідно подавати до Департаменту транспортної інфраструктури за адресою: вул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 поверх, або на електронну пошту: dti@kmda.gov.ua

Нагадаємо, з 5 квітня у Києві обмежують роботу громадського транспорту і метро. Для проїзду буде необхідна спецперепустка. Таким чином, будуть перевозити тільки працівників підприємств критично важливої інфраструктури.

Крім того, з понеділка у Києві буде посилено карантин. У столиці будуть закриті школи і дитячі сади. При цьому з 1 квітня в Києві будуть заборонені продуктові ярмарки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київтранспорт
Читайте також
Локдаун у Києві: хто буде контролювати дотримання обмежень
Опубліковано рішення про жорсткий локдаун у Києві з 5 квітня
Прогноз погоди