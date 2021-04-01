Як отримати спецперепустку на транспорт у Києві: інструкція

Для того, щоб отримати спецперепустку для проїзду в громадському транспорті керівник підприємства або організації повинен надіслати лист для директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міськради.

У листі необхідно вказати:

назва підприємства;

обґрунтування необхідності отримання спецперепусток;

обґрунтування кількості спецперепусток із зазначенням штатної чисельності працівників підприємства;

реквізити підприємства із зазначенням розташування підприємства - адреси та району. Києва;

контактна особа для отримання спецперепусток із зазначенням номера телефону.

Контактній особі буде повідомлено про місце і час отримання спецперепусток після розгляду запиту.

При цьому в КМДА зазначили, що кількість спецперепусток обмежена, а заяви від фізичних осіб прийматися не будуть. Також у відомстві підкреслили, що оплата проїзду здійснюватиметься на загальних підставах.

Листи із заявою на отримання спецперепустки на транспорт необхідно подавати до Департаменту транспортної інфраструктури за адресою: вул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 поверх, або на електронну пошту: dti@kmda.gov.ua