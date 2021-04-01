Як отримати спецперепустку на транспорт у Києві: інструкція

З понеділка, 5 квітня, проїзд у громадському транспорті і метро в Києві буде здійснюватися тільки за спецперепустками. У КМДА розповіли, як отримати спецперепустку.
Для того, щоб отримати спецперепустку для проїзду в громадському транспорті керівник підприємства або організації повинен надіслати лист для директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міськради.
У листі необхідно вказати:
Контактній особі буде повідомлено про місце і час отримання спецперепусток після розгляду запиту.
При цьому в КМДА зазначили, що кількість спецперепусток обмежена, а заяви від фізичних осіб прийматися не будуть. Також у відомстві підкреслили, що оплата проїзду здійснюватиметься на загальних підставах.
Листи із заявою на отримання спецперепустки на транспорт необхідно подавати до Департаменту транспортної інфраструктури за адресою: вул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 поверх, або на електронну пошту: dti@kmda.gov.ua
Нагадаємо, з 5 квітня у Києві обмежують роботу громадського транспорту і метро. Для проїзду буде необхідна спецперепустка. Таким чином, будуть перевозити тільки працівників підприємств критично важливої інфраструктури.
Крім того, з понеділка у Києві буде посилено карантин. У столиці будуть закриті школи і дитячі сади. При цьому з 1 квітня в Києві будуть заборонені продуктові ярмарки.