Как получить сертификат о бустерной дозе COVID-вакцины в "Дия": в Минцифры назвали сроки
COVID-сертифика с отметкой о получении бустерной дозы вакцины можно будет получить в приложении "Дия" после завершения всех технических работ. Документ может быть доступен уже в конце этой недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Министерства цифровой трансформации Украины.
"Бустерная доза вакцины будет отражена в имеющихся внутреннем и международном сертификате. Генерирование сертификата будет происходить по такому же алгоритму, как и сейчас", - рассказали в Минцифре.
Чтобы сгенерировать новый COVID-сертификат, нужно будет подать запрос в приложении "Дия".
"После этого они обновятся и будет отображаться третья доза вакцины, а также измененный срок действия сертификата на 270 дней", - добавили в Министерстве.
Сейчас сертификат о бустерной прививке недоступен. Все вакцинированные третьей дозой могут пользоваться "зеленым" сертификатом о полном курсе прививок.
Напомним, в Министерстве экономики сообщили, сколько еще будет длиться программа по выплате "ковидной тысячи". Программа продлится год.