Як отримати сертифікат про бустерну дозу COVID-вакцини у "Дія": у Мінцифри назвали терміни
COVID-сертифіка з позначкою про отримання бустерної дози вакцини можна буде отримати у програмі "Дія" після завершення всіх технічних робіт. Документ може бути доступний вже наприкінці цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Міністерства цифрової трансформації України.
"Бустерна доза вакцини буде відображена у наявному внутрішньому та міжнародному сертифікаті. Генерування сертифікату відбуватиметься за таким же алгоритмом, як і зараз", - розповіли в Мінцифрі.
Щоб створити новий COVID-сертифікат, потрібно буде подати запит у програмі "Дія".
"Після цього вони оновляться і відображатиметься третя доза вакцини, а також змінений термін дії сертифікату на 270 днів", - додали у Міністерстві.
Зараз сертифікат про бустерне щеплення недоступний. Всі вакциновані третьою дозою можуть користуватися "зеленим" сертифікатом про повний курс щеплень.
Нагадаємо, в Міністерстві економіки повідомили, скільки ще триватиме програма з виплати "ковидної тисячі". Програма триватиме рік.