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Як отримати сертифікат про бустерну дозу COVID-вакцини у "Дія": у Мінцифри назвали терміни

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Україна, Понеділок 31 січня 2022 14:02
Як отримати сертифікат про бустерну дозу COVID-вакцини у "Дія": у Мінцифри назвали терміни Фото: у "Дія" можна буде отримати сертифікат про бустерну дозу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

COVID-сертифіка з позначкою про отримання бустерної дози вакцини можна буде отримати у програмі "Дія" після завершення всіх технічних робіт. Документ може бути доступний вже наприкінці цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Міністерства цифрової трансформації України.

"Бустерна доза вакцини буде відображена у наявному внутрішньому та міжнародному сертифікаті. Генерування сертифікату відбуватиметься за таким же алгоритмом, як і зараз", - розповіли в Мінцифрі.

Щоб створити новий COVID-сертифікат, потрібно буде подати запит у програмі "Дія".

"Після цього вони оновляться і відображатиметься третя доза вакцини, а також змінений термін дії сертифікату на 270 днів", - додали у Міністерстві.

Зараз сертифікат про бустерне щеплення недоступний. Всі вакциновані третьою дозою можуть користуватися "зеленим" сертифікатом про повний курс щеплень.

Нагадаємо, в Міністерстві економіки повідомили, скільки ще триватиме програма з виплати "ковидної тисячі". Програма триватиме рік.

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