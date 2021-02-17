Как получить препараты по программе "Доступные лекарства": разъяснение Минздрава
В Национальной службе здоровья уточнили, как получить препараты по программе "Доступные лекарства". Рецепт на лекарства электронный, и выписывает его врач первичного звена, с которым пациент заключил декларацию.
Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.
"Чтобы получить лекарства по этой программе, нужно обратиться к врачу, с которым заключено декларация. Он назначит лекарства и выпишет электронный рецепт, в котором будет указано международное непатентованное название препарата - действующее вещество", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на телефон пациента поступит смс с номером рецепта, который необходимо назвать в аптеке. Если пациент не использует мобильный, врач предоставит информацию о рецепте на бумаге.
После этого необходимо прийти в аптеку, которая участвует в программе, назвать номер рецепта и выбрать нужные лекарства.
"Электронный рецепт врач может выписать по телефону, если установлен диагноз и уже назначена схема лечения. Пациент может получить лекарства по Государственной программе реимбурсации в любой аптеке, имеющей договор с НСЗУ. Независимо от места жительства или места, где врач выписал электронный рецепт", - уточняют в ведомстве.
Напомним, ранее стало известно, что в рамках программы реимбурсации бесплатно или с незначительной доплатой лекарства можно получить в 8411 аптеках и аптечных пунктах по всей стране в 2021 году. Однако в прошлом году их количество составляло 9050. По состоянию на сейчас их количество снова выросло до 8800.
Как писало РБК-Украина, в 2020 году НСЗУ выплатила аптекам более 874 млн гривен за препараты, отпущенные в рамках программы реимбурсации "Доступные лекарства".